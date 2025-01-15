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Сегодня, 07:59

Дом Малкина в Пенсильвании ограбили и вынесли чемпионские перстни

Даниил Аршавский
Евгений Малкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Неизвестные ворвались в дом российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в Севикли Хайтс (штат Пенсильвания), сообщает cbsnews.com.

По данным источника, нападение произошло в субботу, 11 января. Грабители вынесли чемпионские перстни за завоевание Кубка Стэнли. 38-летний россиянин трижды выигрывал трофей — в 2009, 2016 и 2017 годах.

Сообщается, что злоумышленники подготовились к ограблению — когда они выбили заднюю дверь дома Малкина, в здании были отключены система сигнализации и камеры, сейф хоккеиста также был открыт.

Полиция округа Аллегейни уже приступила к расследованию, а ФБР связывает его с серией ограблений домов знаменитых спортсменов в США.

В нынешнем сезоне Малкин набрал 33 (8+25) очка за 42 матча.

Источник: cbsnews.com
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Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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