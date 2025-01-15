Дом Малкина в Пенсильвании ограбили и вынесли чемпионские перстни

Неизвестные ворвались в дом российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в Севикли Хайтс (штат Пенсильвания), сообщает cbsnews.com.

По данным источника, нападение произошло в субботу, 11 января. Грабители вынесли чемпионские перстни за завоевание Кубка Стэнли. 38-летний россиянин трижды выигрывал трофей — в 2009, 2016 и 2017 годах.

Сообщается, что злоумышленники подготовились к ограблению — когда они выбили заднюю дверь дома Малкина, в здании были отключены система сигнализации и камеры, сейф хоккеиста также был открыт.

Полиция округа Аллегейни уже приступила к расследованию, а ФБР связывает его с серией ограблений домов знаменитых спортсменов в США.

В нынешнем сезоне Малкин набрал 33 (8+25) очка за 42 матча.