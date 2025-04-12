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12 апреля, 15:32

Гашек: «Дед Гретцки был наполовину белорусом и украинцем и не имел отношения к России»

Алина Савинова
Хоккеист Доминик Гашек
Доминик Гашек.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
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Бывший голкипер сборной Чехии Доминик Гашек рассказал, как относится к словам Уэйна Гретцки о том, что его русский дедушка гордился бы рекордом капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

6 апреля 39-летний россиянин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» забросил 895-ю шайбу в лиге и побил снайперский рекорд Гретцки (894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ).

«Его дед, насколько мне известно, был наполовину белорусом, наполовину украинцем. Так что он, скорее всего, не имел никакого отношения к России. Или, скорее, не имел большого отношения к русским, учитывая историю его страны», — цитирует Гашека iSport.

Уэйн Гретцки.«Мой дедушка был русским». Гретцки настолько счастлив за Овечкина, что вспомнил о корнях

Дедушка Гретцки Терентий в начале ХХ века эмигрировал вместе с супругой Анной и сыном Зиновием в Канаду из Гродненской губернии Российской империи (сейчас — территория Белоруссии). Позже его жена с детьми вернулась на родину, а сам Терентий остался в Канаде зарабатывать деньги. Там он впоследствии создал новую семью, в которой родился отец Уэйна Гретцки.

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Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Доминик Гашек
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