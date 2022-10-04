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НХЛ

Сегодня, 21:31

Гашек: «У НХЛ есть четыре дня, чтобы решить и сказать нам, каких ценностей они придерживаются»

Иван Шитик
Корреспондент
Доминик Гашек.
Фото iDNES.cz.

Олимпийский чемпион, знаменитый чешский голкипер Доминик Гашек выразил недовольство позицией НХЛ по российским хоккеистам и их возможном участии в выставочных матчах, которые пройдут в Праге.

«Через четыре дня в Праге будет сыгран матч НХЛ. Хочу сообщить всем любителям НХЛ, что руководство лиги не желает уважать позицию нашего Министерства иностранных дел, от которого получено официальное письмо. Наше министерство не хочет, чтобы российские игроки играли в Праге. У НХЛ есть четыре дня, чтобы решить и сказать нам, каких ценностей они придерживаются», — написал Гашек в социальных сетях.

26 сентября стало известно, что российские игроки лиги смогут принять участие в выставочных матчах, которые пройдут в Чехии.

7 и 8 октября в Праге состоятся два выставочных матча НХЛ между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом».

Доминик Гашек
НХЛ
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