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НХЛ

Сегодня, 08:52

Доминик Гашек сообщил, что написал письмо в НХЛ, WTA и ATP

Виктория Кравченко
Доминик Гашек.
Фото Global Look Press
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Известный чешский вратарь Доминик Гашек в соцсетях сообщил, что написал письмо в НХЛ, ATP и WTA. О том, что стало темой письма, он не сообщил.

«Сегодня я завершил свое письмо НХЛ, WTA и ATP. Я переведу его на английский язык в ближайшие несколько дней, а потом уеду. В этот раз в отличие от мартовского письма, когда я обращался только к Гэри Беттмэну, я также опубликую его», — написал Гашек.

26 сентября стало известно, что российские игроки лиги смогут принять участие в выставочных матчах, которые пройдут в Чехии.

Тогда Гашек предупредил, что Министерство иностранных дел Чехии выступает против участия россиян. Позже он снова раскритиковал решение НХЛ привезти на эти матчи россиян.

Несмотря на свои заявления, он также просил не освистывать российских игроков из-за решения НХЛ привезти их в Прагу.

Российские игроки Евгений Свечников («Сан-Хосе») и Яков Тренин («Нэшвилл») прилетели в Прагу из Америки вместе со своими командами и приняли участие в матчах, которые прошли 7 и 8 октября в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
Доминик Гашек
НХЛ
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