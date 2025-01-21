Трамп вновь восхитился Овечкиным: «Он очень хорош»

Президент США Дональд Трамп во время своей речи на митинге на хоккейной арене «Вашингтона» вновь похвалил капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина.

Ранее накануне своей инаугурации американский лидер назвал 39-летнего россиянина великим игроком.

«Я хотел бы сказать спасибо. Просто посмотрите на эту арену и на людей на ней. Нет свободных мест. Спасибо всем на этой арене, вы, ребята, фантастичные. Хоккейная команда также отличная. Овечкин очень хорош, верно? Он отлично делает свое дело. Спасибо арене, фантастика!» — приводит слова Трампа РИА «Новости».

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. За свою карьеру в лиге он забил 874 гола. Ему нужно забросить еще 21 шайбу, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки.