Дорофеев вошел в четверку игроков «Вегаса», быстрее всех забивших 40 голов за клуб

Павел Дорофеев, нападающий «Вегаса», в матче против «Сент-Луис Блюз» забросил шайбу и отдал результативную передачу (5:4 Б).

Этот гол позволил российскому игроку достичь отметки в 40 заброшенных шайб в матчах за «Вегас». В НХЛ он провел 114 игр.

Таким образом, Павел Дорофеев стал четвертым игроком в истории клуба, который смог забить 40 голов за наименьшее количество матчей. Клубный рекорд принадлежит Вильяму Карлссону — 76 игр на 40 шайб. Второе место занимает Джек Айкел (91 игра), третье — Макс Пасиоретти (110).