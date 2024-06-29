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Сегодня, 19:14

Драфт НХЛ-2024: выбранные россияне

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29 и 30 июня в Парадайзе (Лас-Вегас, штат Невада, США) проходит драфт НХЛ 2024 года.

В первом раунде, который состоялся в пятницу, выбрали четырех россиян.

Артем Левшунов выбран &laquo;Чикаго Блэкхокс&raquo;. Четверо россиян, рекорды белорусов и норвежцев, провал шведов. Итоги первого раунда драфта НХЛ

Первый раунд драфта НХЛ-2024

5. «Монреаль» — Иван Демидов (нападающий, СКА, КХЛ)

10. «Нью-Джерси» — Антон Силаев (защитник, «Торпедо», КХЛ)

22. «Нэшвилл» — Егор Сурин (нападающий «Локомотив», КХЛ)

28. «Калгари» — Матвей Гридин (нападающий, «Маскигон», USHL)

Второй раунд драфта НХЛ-2024

33. «Сан-Хосе» — Игорь Чернышов (нападающий, «Динамо» Москва, КХЛ)

38. «Колорадо» — Илья Набоков (вратарь, «Металлург» Магнитогорск, КХЛ)

49. «Нью-Джерси» — Михаил Егоров (вратарь, «Омаха», USHL)

50. «Каролина» — Никита Артамонов (нападающий, «Торпедо», КХЛ)

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