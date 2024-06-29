Драфт НХЛ-2024: выбранные россияне

Сегодня, 19:14
29 и 30 июня в Парадайзе (Лас-Вегас, штат Невада, США) проходит драфт НХЛ 2024 года.
В первом раунде, который состоялся в пятницу, выбрали четырех россиян.
5. «Монреаль» — Иван Демидов (нападающий, СКА, КХЛ)
10. «Нью-Джерси» — Антон Силаев (защитник, «Торпедо», КХЛ)
22. «Нэшвилл» — Егор Сурин (нападающий «Локомотив», КХЛ)
28. «Калгари» — Матвей Гридин (нападающий, «Маскигон», USHL)
33. «Сан-Хосе» — Игорь Чернышов (нападающий, «Динамо» Москва, КХЛ)
38. «Колорадо» — Илья Набоков (вратарь, «Металлург» Магнитогорск, КХЛ)
49. «Нью-Джерси» — Михаил Егоров (вратарь, «Омаха», USHL)
50. «Каролина» — Никита Артамонов (нападающий, «Торпедо», КХЛ)
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