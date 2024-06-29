Драфт НХЛ 2024: порядок выбора клубами и кого взяли в первом раунде (онлайн)

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В ночь на 29 июня в Парадайзе (Лас-Вегас, штат Невада, США) проходит первый раунд драфта НХЛ 2024. Церемония начнется в 2.00 мск, «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Первым выбирает «Сан-Хосе», который выиграл это право в драфт-лотерее. Следом — «Чикаго» и «Анахайм».
32 клуба НХЛ распределили пики с учетом результатов регулярного чемпионата после драфт-лотереи и обменов.
Первый раунд драфта НХЛ 2024
1. «Сан-Хосе»
2. «Чикаго»
3. «Анахайм»
4. «Коламбус»
5. «Монреаль»
6. «Юта»
7. «Оттава»
8. «Сиэтл»
9. «Калгари»
10. «Нью-Джерси»
11. «Сан-Хосе»
12. «Филадельфия»
13. «Миннесота»
14. «Баффало»
15. «Детройт»
16. «Сент-Луис»
17. «Вашингтон»
18. «Чикаго»
19. «Вегас»
20. «Айлендерс»
21. «Монреаль»
22. «Нэшвилл»
23. «Торонто»
24. «Колорадо»
25. «Бостон»
26. «Лос-Анджелес»
27. «Каролина»
28. «Калгари»
29. «Даллас»
30. «Рейнджерс»
31. «Анахайм»
32. «Филадельфия»