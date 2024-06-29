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Сегодня, 00:14

Драфт НХЛ 2024: порядок выбора клубами и кого взяли в первом раунде (онлайн)

Евгений Козинов
Корреспондент
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В ночь на 29 июня в Парадайзе (Лас-Вегас, штат Невада, США) проходит первый раунд драфта НХЛ 2024. Церемония начнется в 2.00 мск, «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Артем Левшунов, Маклин Селебрини, Иван Демидов. Драфт НХЛ: кто будет первым номером и кого из россиян выберут в топ-10? Онлайн-трансляция

Первым выбирает «Сан-Хосе», который выиграл это право в драфт-лотерее. Следом — «Чикаго» и «Анахайм».

32 клуба НХЛ распределили пики с учетом результатов регулярного чемпионата после драфт-лотереи и обменов.

Первый раунд драфта НХЛ 2024

1. «Сан-Хосе»

2. «Чикаго»

3. «Анахайм»

4. «Коламбус»

5. «Монреаль»

6. «Юта»

7. «Оттава»

8. «Сиэтл»

9. «Калгари»

10. «Нью-Джерси»

11. «Сан-Хосе»

12. «Филадельфия»

13. «Миннесота»

14. «Баффало»

15. «Детройт»

16. «Сент-Луис»

17. «Вашингтон»

18. «Чикаго»

19. «Вегас»

20. «Айлендерс»

21. «Монреаль»

22. «Нэшвилл»

23. «Торонто»

24. «Колорадо»

25. «Бостон»

26. «Лос-Анджелес»

27. «Каролина»

28. «Калгари»

29. «Даллас»

30. «Рейнджерс»

31. «Анахайм»

32. «Филадельфия»

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Чикаго Блэкхокс
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