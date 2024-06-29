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Сегодня, 02:00

Драфт НХЛ 2024: смотреть выбор первого раунда в прямом эфире

Первый раунд драфта НХЛ начнется в ночь на 29 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Первый раунд драфта НХЛ начнется 29 июня в 03:00 мск.
Фото Global Look Press
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Первый раунд драфта НХЛ пройдет в ночь с 28 на 29 июня на арене «Сфера» в Парадайсе, штат Невада, США. Начало — в 2.00 по московскому времени.

В России официальной трансляции драфта НХЛ не запланировано. Следить за драфтом можно НХЛ 2024 на ESPN и ESPN+ через онлайн-платформу ESPN. Также видеотрансляция будет доступна в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах. Например, на этой странице или в этом плеере.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого раунда драфта НХЛ.

В драфте примут участие хоккеисты, родившиеся с 1 января 2004 года по 15 сентября 2006 года включительно, а также представители не из Канады и США 2002 года рождения.

Драфт — это церемония, в которой клубы НХЛ закрепляют за собой права на молодых игроков — чаще всего из юниорских лиг Северной Америки, а также из европейских чемпионатов, станет 62-й в истории лиги.

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Хоккей
НХЛ
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