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Сегодня, 11:49

Драфт НХЛ 2024: время начала и где смотреть трансляцию выбора в первом раунде

62-й драфт НХЛ пройдет с 28 по 29 июня в Парадайсе
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Первый раунд драфта НХЛ пройдет в ночь с 28 на 29 июня на арене «Сфера» в Парадайсе, штат Невада, США. Это церемония, в которой клубы НХЛ закрепляют за собой права на молодых игроков — чаще всего из юниорских лиг Северной Америки, а также из европейских чемпионатов, станет 62-й в истории лиги.

Первый раунд церемонии-2024 начнется 29 июня в 3 часа ночи по московскому времени. В России официальной трансляции драфта НХЛ не запланировано. Следить за драфтом можно НХЛ 2024 на ESPN и ESPN+ через онлайн-платформу ESPN. Также видеотрансляция будет доступна в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах: например, здесь или здесь.

В драфте примут участие хоккеисты, родившиеся с 1 января 2004 года по 15 сентября 2006 года включительно, а также представители не из Канады и США 2002 года рождения.

Первый выбор на драфте — у «Сан-Хосе». Никогда прежде «Шаркс» не обладали такой привилегией. «Сан-Хосе» выбирает первым благодаря победе в жеребьевке.

Весь список пиков первого раунда выглядит следующим образом:

1. «Сан-Хосе»

2. «Чикаго»

3. «Анахайм»

4. «Коламбус»

5. «Монреаль»

6. «Юта»

7. «Оттава»

8. «Сиэтл»

9. «Калгари»

10. «Нью-Джерси»

11. «Сан-Хосе»

12. «Филадельфия»

13. «Миннесота»

14. «Баффало»

15. «Детройт»

16. «Сент-Луис»

17. «Вашингтон»

18. «Чикаго»

19. «Вегас»

20. «Айлендерс»

21. «Лос-Анджелес»

22. «Нэшвилл»

23. «Торонто»

24. «Колорадо»

25. «Бостон»

26. «Монреаль»

27. «Каролина»

28. «Калгари»

29. «Даллас»

30. «Рейнджерс»

31. «Анахайм»

32. «Филадельфия»

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