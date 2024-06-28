Драфт НХЛ 2024: время начала и где смотреть трансляцию выбора в первом раунде

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Первый раунд драфта НХЛ пройдет в ночь с 28 на 29 июня на арене «Сфера» в Парадайсе, штат Невада, США. Это церемония, в которой клубы НХЛ закрепляют за собой права на молодых игроков — чаще всего из юниорских лиг Северной Америки, а также из европейских чемпионатов, станет 62-й в истории лиги.
Первый раунд церемонии-2024 начнется 29 июня в 3 часа ночи по московскому времени. В России официальной трансляции драфта НХЛ не запланировано. Следить за драфтом можно НХЛ 2024 на ESPN и ESPN+ через онлайн-платформу ESPN. Также видеотрансляция будет доступна в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах: например, здесь или здесь.
В драфте примут участие хоккеисты, родившиеся с 1 января 2004 года по 15 сентября 2006 года включительно, а также представители не из Канады и США 2002 года рождения.
Первый выбор на драфте — у «Сан-Хосе». Никогда прежде «Шаркс» не обладали такой привилегией. «Сан-Хосе» выбирает первым благодаря победе в жеребьевке.
Весь список пиков первого раунда выглядит следующим образом:
1. «Сан-Хосе»
2. «Чикаго»
3. «Анахайм»
4. «Коламбус»
5. «Монреаль»
6. «Юта»
7. «Оттава»
8. «Сиэтл»
9. «Калгари»
10. «Нью-Джерси»
11. «Сан-Хосе»
12. «Филадельфия»
13. «Миннесота»
14. «Баффало»
15. «Детройт»
16. «Сент-Луис»
17. «Вашингтон»
18. «Чикаго»
19. «Вегас»
20. «Айлендерс»
21. «Лос-Анджелес»
22. «Нэшвилл»
23. «Торонто»
24. «Колорадо»
25. «Бостон»
26. «Монреаль»
27. «Каролина»
28. «Калгари»
29. «Даллас»
30. «Рейнджерс»
31. «Анахайм»
32. «Филадельфия»