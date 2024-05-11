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Сегодня, 06:26

Драйзайтль и Макдэвид набрали 90 очков в плей-офф НХЛ за 56 матчей — только Гретцки и Лемье делали это быстрее

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль преодолел отметку в 90 набранных очков в плей-офф НХЛ.

Во втором матче серии второго раунда против «Ванкувера» немец забил гол и сделал результативную передачу, теперь у него 91 (37+54) очко в 56 играх Кубка Стэнли.

Помимо Драйзайтля, отметки в 90 очков в плей-офф достиг еще один форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид. Канадец сделал две результативные передачи в игре с «Кэнакс», теперь у него 90 (30+60) очков. Макдэвид, как и Драйзайтль, дошел до этого показателя за 56 матчей в плей-офф.

Лишь двоим хоккеистам в истории удавалось набрать 90 очков в Кубке Стэнли быстрее, чем Драйзайтлю и Макдэвиду: это делали Уэйн Гретцки (43 матча) и Марио Лемье (45).

Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
Марио Лемье
Уэйн Гретцки
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