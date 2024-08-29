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Сегодня, 07:58

Драйзайтль может стать самым дорогим хоккеистом в НХЛ с зарплатой в 14 миллионов долларов в год

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль может стать самым высокооплачиваемым хоккеистом в НХЛ, сообщает Sportsnet.

По сведениям источника, 28-летний немец через год станет неограниченно свободным агентом. Чтобы сохранить игрока, «Ойлерз» будет вынужден подписать с ним новый контракт на 14 миллионов долларов в год, что является рекордом лиги. Сейчас самым высокооплачиваемым хоккеистом является форвард «Торонто» Остон Мэттьюс (13,25 миллиона долларов в год).

В минувшем сезоне Драйзайтль провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 106 (41+65) очков. В плей-офф на его счету 31 (10+21) очко в 25 играх.

Леон Драйзайтль
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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