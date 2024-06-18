Драйзайтль назвал Бобровского хорошим вратарем накануне пятого матча финала Кубка Стэнли

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оценил игру российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в преддверии пятого матча финала плей-офф НХЛ.

Предстоящая игра между командами пройдет в ночь на 19 июня и начнется в 03.00 по московскому времени. Счет в серии — 3-1 в пользу «Пантерз».

«Вероятно, мы сможем извлечь из четвертой игры положительные моменты и попытаться применить их снова в нашем плане на игру. Конечно, мы понимаем, что они будут немного лучше, но и мы можем быть лучше в определенных областях. Бобровский — хороший вратарь, и завтра он тоже сделает несколько хороших сейвов», — приводит слова Драйзайтля пресс-служба лиги.

В текущем плей-офф НХЛ 35-летний Бобровский провел 21 матч, отразив в среднем 90,9 процента бросков при коэффициенте надежности 2,27.

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. Ранее в НХЛ он играл за «Коламбус» и «Филадельфию». Россиянин является двукратным обладателем приза «Везина Трофи» (2013, 2017).