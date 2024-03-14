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14 марта, 10:20

Нападающий «Эдмонтона» Драйзайтль: «В матче с «Вашингтоном» Макдэвид был великолепен»

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Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оценил игру своего одноклубника Коннора Макдэвида в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (7:2).

Капитан «нефтяников» набрал 3 (1+2) очка.

«Круто видеть, как он забивает. Думаю, он играет в потрясающий хоккей. Стабильно показывать такую игру очень сложно. В матче с «Вашингтоном» он был великолепен», — приводит слова Драйзайтля пресс-служба «Эдмонтона»

В текущем сезоне 27-летний Макдэвид набрал 106 (25+81) очков в 62 играх. Канадец идет третьим в гонке бомбардиров НХЛ. Вторым является нападающий «Тампы» Никита Кучеров (107). Первое место занимает форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон (115).

Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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