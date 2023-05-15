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15 мая, 09:04

Драйзайтль — о вылете из Кубка Стэнли: «Это больно. Сезон прошел впустую»

Виктория Кравченко
Хоккеист Леон Драйзайтль
Леон Драйзайтль.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль прокомментировал результаты сезона для команды после вылета во втором раунде розыгрыша Кубка Стэнли от «Вегаса».

«Это больно. Сейчас трудно подобрать слова. С началом нового сезона мы всегда нацелены на победу. Это похоже на провал или на то, что сезон прошел впустую», — цитирует Драйзайтля журналист Джейсон Грегор.

«Вегас» в гостях обыграл «Эдмонтон» (5:2) в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ. «Голден Найтс» победил в серии 4-2 и вышел в полуфинал розыгрыша Кубка Стэнли.

Леон Драйзайтль
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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