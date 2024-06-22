Драйзайтль — о седьмом матче финала Кубка Стэнли: «Это не будет легкой прогулкой по парку»

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль подвел итоги матча шестого матча финальной серии плей-офф НХЛ против «Флориды» (5:1).

«До сих пор это была ужасная история, но, в конце концов, мы играем на победу, и это будет самая тяжелая игра для нас. Они будут сильны и будут играть дома. Мы должны снова показать нашу игру. Я очень горжусь тем, как мы дали себе шанс. В этом вся суть. Седьмой матч ни в коем случае не будет легкой прогулкой по парку. Это будет самая сложная игра в серии», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 3-3. Решающий матч между «Эдмонтоном» и «Флоридой» пройдет 25 июня в Санрайз и начнется в 3:00 мск.