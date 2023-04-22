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Сегодня, 08:59

Драйзайтль раскритиковал судейство после поражения от «Лос-Анджелеса»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль прокомментировал судейство в третьем матче серии с «Лос-Анджелесом» (2:3 ОТ, 1-2 в серии).

«Вы не назначаете нарушение на чистом колене в колено, но затем назначаете фол за удар клюшкой в овертайме. Просто не понимаем, какой сейчас стандарт нарушений», — приводит слова Драйзайтля Sportsnet.

Решающую шайбу в овертайме «Кингз» забросили, реализовав большинство.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Лос-Анджелеса». Четвертый матч пройдет 24 апреля и начнется в 4:00 мск.

Леон Драйзайтль
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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