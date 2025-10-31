Драйзайтль — о матче с «Рейнджерс»: «Мы сами себе проиграли»

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:4 ОТ).

«Первые 40 минут матча прошли неплохо, а затем наши потери шайбы как будто перевернули ход игры. Это ошибки, которые мы сами допустили, вот и все. В том, что сделал соперник, нет ничего магического. Мы сами себе проиграли. Нам нужно исправиться», — цитирует хоккеиста пресс-служба клуба.

30-летний немец отметился в матче результативной передачей.

«Ойлерз» с 13 очками занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.