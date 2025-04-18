Драйзайтль стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ-2024/25.

29-летний немец забил 52 гола в 71 матче и впервые в карьере стал обладателем «Морис Ришар Трофи».

Второе место в списке снайперов с 45 шайбами занял Вильям Нюландер из «Торонто», третью строчку разделили форварды Александр Овечкин («Вашингтон») и Тейдж Томпсон («Баффало»), у которых по 44 гола.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 52 гола в 71 матче

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 45 голов в 81 матче

3-4. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 44 гола в 76 матчах

3-4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 44 гола в 65 матчах

5. Давид Пастрняк («Бостон») — 43 гола в 82 матчах

6. Брэйден Пойнт («Тампа») — 42 гола в 77 матчах

7-8. Кайл Коннор («Виннипег») — 41 гол в 82 матчах

7-8. Джейк Гюнцель («Тампа») — 41 гол в 80 матчах

9-10. Сэм Райнхарт («Флорида») — 39 голов в 79 матчах

9-10. Марк Шайфли («Виннипег») — 39 голов в 82 матчах