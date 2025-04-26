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Сегодня, 09:35

Драйзайтль стал шестым игроком «Эдмонтона» с 20 матчами с двумя передачами в Кубка Стэнли

Руслан Минаев
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Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль сделал две голевые передачи в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли против «Лос-Анджелеса» (7:4).

Немецкий форвард стал шестым игроком «Ойлерз», кто преодолел отметку в 20 игр с двумя и более результативными передачами в плей-офф НХЛ. Он присоединился к Гленну Андерсону (21), Яри Курри (21), Коннору Макдэвиду (26), Марку Мессье и Уэйну Гретцки (52).

Из действующих игроков 15 матчей с двумя и более голевыми паса у Эвана Бушара, 9 игр — у Райана Ньюджента-Хопкинса.

Леон Драйзайтль
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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