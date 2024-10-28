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Сегодня, 09:15

Драйзайтль установил рекорд «Эдмонтона» по победным шайбам в гостях

Владислав Маслов
Корреспондент
Леон Драйзайтль.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль установил рекорд клуба по количеству победных голов в выездных матчах.

Во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (3:2 от) 29-летний немец забросил шайбу, которая стала для него 33-й по счету, принесшей победу в гостевых играх.

Предыдущим обладателем рекорд был канадский форвард Гленн Андерсон (32 гола).

Драйзайтль выступает за «Эдмонтон» с 2014 года. В текущем сезоне на его счету 9 матчей, в которых игрок набрал 10 очков (6+4).

Коннор Макдэвид и&nbsp;Матвей Мичков. Мичков — лучший новичок, «Эдмонтон» выиграет кубок. Прогнозы «СЭ» на сезон НХЛ

Источник: НХЛ
Леон Драйзайтль
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз

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