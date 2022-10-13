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НХЛ

Сегодня, 07:13

Драйзайтль забил в семи стартовых матчах подряд и повторил рекорд Гретцки

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отличился в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

26-летний немец забросил шайбу на 25-й минуте и сделал счет 1:3. Драйзатль забивает гол в стартовом матче в семи сезонах подряд, начиная с сезона-2016/17. Он повторил рекорд Уэйна Гретцки за «Эдмонтон», который также забрасывал шайбы в стартовых матчах с 1979 по 1985 год.

В минувшем сезоне Драйзайтль провел 80 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 110 (55+55) очков.

Леон Драйзайтль
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
Уэйн Гретцки
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