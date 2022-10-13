Драйзайтль забил в семи стартовых матчах подряд и повторил рекорд Гретцки

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отличился в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

26-летний немец забросил шайбу на 25-й минуте и сделал счет 1:3. Драйзатль забивает гол в стартовом матче в семи сезонах подряд, начиная с сезона-2016/17. Он повторил рекорд Уэйна Гретцки за «Эдмонтон», который также забрасывал шайбы в стартовых матчах с 1979 по 1985 год.

В минувшем сезоне Драйзайтль провел 80 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 110 (55+55) очков.