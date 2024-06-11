Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

11 июня, 23:24

Драйзайтля не дисквалифицируют за удар локтем Баркова

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль не будет дисквалифицирован за удар локтем в голову капитана «Флориды» Александра Баркова во втором матче финальной серии Кубка Стэнли, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Игра проходила 11 июня и завершилась победой «Флориды» — 4:1. В третьем периоде 28-летний немец локтем ударил в голову 28-летнего финна. Барков около минуты пролежал на льду, после чего ушел в раздевалку.

Счет в финальной серии Кубка Стэнли — 2-0 в пользу «Пантерз». Третий матч пройдет 14 июня в Эдмонтоне.

«Это был просто хит, а не какая-то грязь». В финале Кубка Стэнли случились тяжелые разборки

Александр Барков (хоккей)
Леон Драйзайтль
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
7
Обсудить
Читайте также
Российская теннисистка Элина Аванесян будет выступать за Армению
Британские СМИ опасаются, что сербские фанаты нападут на англичан на Евро
Бортников сообщил об установке причастности Украины к теракту в «Крокусе»
Карпин заявил, что может уйти из сборной России. Что не устраивает главного тренера и кого могут назначить вместо него
Адвокат генерала Попова назвал его отправку на СВО шансом приостановить дело
В Петербурге по фото нашли скрывавшегося с 1997 года подозреваемого в убийстве
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Материалы сюжета: Финал «Флорида» — «Эдмонтон»: главная серия Кубка Стэнли-2024
Нападающего «Эдмонтона» Кэррика оштрафовали за акцентированный удар в пах Куликову
Быков считает, что Бобровский является вратарем от бога
«Это был просто хит, а не какая-то грязь». В финале Кубка Стэнли случились тяжелые разборки
Канарейкин: «Бобровский — супервратарь. Он творит чудеса»
Каменский отметил, что Бобровский проводит лучший сезон в своей карьере
Как «Эдмонтон» вообще собрался выигрывать Кубок Стэнли? Один случайный гол за два матча — провал для финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Плющев: «Бобровский сегодня больше, чем полкоманды»

Нападающего «Эдмонтона» Кэррика оштрафовали за акцентированный удар в пах Куликову