Драйзайтля не дисквалифицируют за удар локтем Баркова

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль не будет дисквалифицирован за удар локтем в голову капитана «Флориды» Александра Баркова во втором матче финальной серии Кубка Стэнли, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Игра проходила 11 июня и завершилась победой «Флориды» — 4:1. В третьем периоде 28-летний немец локтем ударил в голову 28-летнего финна. Барков около минуты пролежал на льду, после чего ушел в раздевалку.

Счет в финальной серии Кубка Стэнли — 2-0 в пользу «Пантерз». Третий матч пройдет 14 июня в Эдмонтоне.

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