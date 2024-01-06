Дроздов — о трех голах в двух матчах за «Салават»: «Я всегда стараюсь бросать, а сейчас просто забиваю»

Форвард «Салавата Юлаева» Иван Дроздов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:2 ОТ).

«Силы всегда есть! На каждый матч одинаковый настрой, и хорошо, что побеждаем. Моя результативность? Я всегда стараюсь бросать, а сейчас просто забиваю. Главное, не сглазить. Игра в овертайме без вратаря? Надо чувствовать уверенность, когда выходишь на лед в ответственные моменты. Почувствовал, что могу бросить и забить, и хорошо, что попал», — приводит слова Дроздова официальный сайт КХЛ.

«Салават» занимает второе место в Восточной конференции, имея в активе 61 очко. «Сибирь» с 51 очком — на восьмой строчке.