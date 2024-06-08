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8 июня, 23:05

Два российских игрока попали в топ-3 рейтинга драфта НХЛ от The Hockey News

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Портал The Hockey News опубликовал рейтинг лучших игроков драфта НХЛ-2024.

В топ-3 рейтинга вошли два российских игрока — второе место занимает нападающий «СКА-1946» Иван Демидов, а третье защитник «Торпедо» Антон Силаев. Белорус Артем Левшунов (университет Мичигана) занимает седьмую позицию.

Также из россиян включены: Игорь Чернышов («Динамо», 18-е место), Никита Артамонов («Торпедо», 24-е), Егор Сурин («Локо», 38-е) и Матвей Шуравин (ЦСКА, 65-е).

Лидером рейтинга является Макклин Селебрини, представляющий университет Бостона.

62-й драфт НХЛ пройдет с 28 по 29 июня 2024 года в Парадайсе, штат Невада, США.

Хоккей
КХЛ
НХЛ
Антон Силаев
Иван Демидов
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