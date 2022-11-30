Сергей Коньков: «Новый рекорд Овечкина — огромное достижение, к нему нужно относиться с уважением»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал новое достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Форвард оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувере» (5:1) и побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в гостевых матчах НХЛ.

— Новый рекорд Александра Овечкина — это, несомненно, огромное достижение. И для хоккеиста, и для развития лиги. Не так часто кто-то приближается к рекордам, которые были установлены великим Уэйном Гретцки. К этому достижению нужно относиться с уважением. Стать номером один во всей истории в такой лиге — об этом многие могут только мечтать. Но все понимают, что это только часть пути и той цели, которую преследует Овечкин. Будем следить за новыми достижениями Александра. Не так много шайб осталось до Горди Хоу и все верят, что он в этом сезоне достигнет отметки и пойдет дальше.

— Как вы относитесь к тому, что у Овечкина один из худших показателей плюс/минус в лиге?

— «Минус» получает все звено, а претензии можно было предъявлять, если бы Овечкин играл один на один. Тренерский штаб сто процентов будет корректировать игру в нападении и обороне. Овечкин прекрасно понимает свою ответственность и как лидер знает, как добиваться побед и приводить свою команду к чемпионству. Со временем это показатель будет меняться у Овечкина в лучшую сторону, — сказал Коньков «РБ Спорт».