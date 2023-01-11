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Сегодня, 11:47

Кожевников — о признании Малкина первой звездой дня в НХЛ: «Женя — великий игрок! Он должен держать марку»

Кожевников оценил игру Малкина в матче против «Ванкувера»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в комментарии «СЭ» оценил игру нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (5:4).

«Молодец! Женя — великий игрок! Он должен держать марку. Он ее и держит. У него было достаточно травм, но сейчас он находится в хорошем состоянии. У него одна цель — Кубок Стенли», — сказал Кожевников «СЭ».

Российский форвард сделал дубль и отдал две голевых передачи.

В этом сезоне Малкин набрал 39 (14+25) очков в 40 матчах.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Питтсбург Пингвинз
Александр Кожевников
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