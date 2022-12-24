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Сегодня, 17:06

Кожевников об Овечкине: «Теперь дорога к рекорду Гретцки открыта»

Кожевников поделился мнением о выходе Овечкина на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Руслан Минаев
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о том, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Поздравляю Александра! Теперь дорога к рекорду Гретцки открыта! Когда он сможет его побить? Тут нельзя прогноз дать, такое не прогнозируешь. Главное, чтобы травмы обошли его стороной, а с голами все у него будет хорошо. Он уже вошел в историю мирового хоккея», — цитирует Кожевникова «Газета.ru».

37-летний Овечкин забросил две шайбы в матче с «Виннипегом» и обошел в рейтинге бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ Горди Хоу.

На данный момент у россиянина 802 гола. Рекордсмен Уэйн Гретцки забросил 894 шайбы.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/12/24/19349515.shtml
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Александр Кожевников
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