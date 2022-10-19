Фетисов — об Овечкине: «Он нацелен на хороший сезон. Побить рекорд Гретцки для него — миссия!»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии «СЭ» оценил форму российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Саша качественно готовился к этому сезону. Мы много общались этим летом. Он нацелен на хороший сезон. Самое главное, чтобы не было травм. Все за него переживаем, болеем. У него все хорошо с формой. Побить рекорд Гретцки для него — миссия, а не цель! Этот рекорд Гретцки был незыблем. Думаю, что Саша будет делать все, чтобы добиться этого результата», — сказал Фетисов «СЭ».

37-летний Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги с 782 голами. Он уступает лишь Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).