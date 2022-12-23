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Сегодня, 15:31

Кожевников — о безголевой серии Овечкина: «Он же не машина и не робот»

Мария Гусева
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал безголевую серию нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Он же не машина и не робот. Только и роботы могут ломаться и давать сбой. С ним играют каждый раз по-другому. Желание у соперников противостоять ему, не дать забросить. Ничего страшного, пробьется», — цитирует Vprognoze.ru Кожевникова.

Последний раз Овечкин забивал в игре против «Чикаго» (7:3), которая состоялась в ночь на 14 декабря. Тогда он оформил хет-трик и достиг отметки в 800 голов в НХЛ.

Следующий матч в НХЛ «Вашингтон» проведет 24 декабря против «Виннипега».

Источник: Vprognoze.ru
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Александр Кожевников
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