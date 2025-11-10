Дюхейм: «Когда я впервые вошел в раздевалку и увидел Ови, это было как во сне»

Нападающий «Вашингтона» Брэндон Дюхейм рассказал, что был потрясен, оказавшись в одной команде с форвардом Александром Овечкиным.

28-летний американец присоединился к «Вашингтону» в 2024 году.

«Когда ты играешь с легендами в одной команде, это невероятно. Когда я впервые вошел в раздевалку и увидел Ови, это было как во сне. Я рос, наблюдая за ним, а теперь мы играем в одной команде уже на протяжении пары лет. Это действительно круто», — цитирует Дюхейма RMNB.

Овечкин — рекордсмен НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. Россиянин стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге. За свою карьеру в НХЛ Овечкин провел 1505 матчей.