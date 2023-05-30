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Сегодня, 10:00

Нападающий «Вегаса» Айкел — о серии с «Флоридой»: «Это будет чертовски напряженная битва»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Вегаса» Джек Айкел поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли против «Флориды».

«Это очень быстрая команда. Их вратарь [Сергей Бобровский] играет очень хорошо. Очевидно, что сейчас «Флорида» тоже показывает свой лучший хоккей, у них есть несколько отличных игроков в нападении, несколько высококлассных талантов, и против них трудно играть. Так что мы знаем, что это будет чертовски напряженная битва, и мы будем готовы к ней», — приводит слова Айкела сайт НХЛ.

«Вегас» в полуфинале Кубка Стэнли обыграл «Даллас» со счетом в серии 4-2, а «Флорида» оказалась сильнее «Каролины» (4-0).

Первый матч финала Кубка Стэнли-2023 между командами состоится 4 июня в Лас-Вегасе.

&laquo;Вегас&raquo; разгромил &laquo;Даллас&raquo; и&nbsp;вышел в&nbsp;финал Кубка Стэнли. «Даллас» сдался в шестом матче. В финале Кубка Стэнли сыграют двое русских
Джек Айкел
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
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