Чикран: «Буду невероятно польщен тем, что однажды расскажу своим детям о рекорде Овечкина»

Форвард «Вашингтона» Джейкоб Чикран поздравил одноклубника Александра Овечкина с рекордной шайбой в регулярных чемпионатах НХЛ. «Кэпиталз» во время игры с «Каролиной» опубликовал в социальных сетях видео с обращениями игроков к капитану команды.

«Поздравляю, брат. Я невероятно польщен тем, что ты достиг того, что все считали невозможным. Честно говоря, это, знаешь ли, самый яркий момент в моей карьере. Никогда бы не подумал, что буду наблюдать за тобой, ребенком, растущим в Южной Флориде. Я буду невероятно польщен тем, что однажды расскажу своим детям обо всех этих историях и не могу быть более счастливым за тебя и твою семью. Никто не заслуживает этого больше. Я так счастлив за тебя, брат. Люблю тебя», — сказал Чикран.

Овечкин 6 апреля забил гол в матче против «Айлендерс» (1:4). Эта шайба стала для него 895-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин обошел Уэйна Гретцки (894) и установил новый рекорд для снайперов лиги.

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