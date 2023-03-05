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НХЛ

Сегодня, 10:12

Цукер — о столкновении с Бобровским: «Сбивать вратаря я не хотел, не смог уйти от столкновения»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Питтсбурга» Джейсон Цукер заявил, что ненамеренно сбил с ног вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.

После столкновения в матче вспыхнула массовая потасовка, в которой принял участие Бобровский. Игра завершилась «Флориды» над «Питтсбургом» (4:1).

«Я катил на одной ноге, оказался в сложном положении, не смог уйти от столкновения. Сбивать вратаря я точно не хотел, вы же знаете, я не такой игрок. Просто неудачно все сложилось. Но совсем не удивлен реакции «Флориды», ничего другого я и не ждал. Когда кто-то бьет твоего вратаря, ты идешь мстить. Тут ничего не поделаешь», — приводит слова Цукера пресс-служба НХЛ.

«Флорида» располагается на 12-м месте в турнирной таблице «Востока» (68 очков). «Питтсбург» находится на восьмой строчке (71).

Джейсон Цукер
Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Флорида Пантерз
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