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НХЛ

19 ноября 2016, 04:15

Джо Павелски: "Надеюсь, что НХЛ отпустит игроков на Олимпиаду"

Роман Шишов
Корреспондент
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Нападающий "Сан-Хосе" и сборной США Джо Павелски выразил надежду, что НХЛ отпустит игроков на предстоящую Олимпиаду. По словам форварда, надо подождать решения лиги.

– Надеюсь, что НХЛ отпустит игроков на Олимпиаду, – цитирует Павелски CSN Bay Area. – Ведь в ней хотят участвовать все. Для меня огромная честь представлять страну на таком соревновании, хотел бы почувствовать эту атмосферу, побороться за победу.

Некоторые ребята поедут туда вне зависимости от разрешения НХЛ. Что касается всех остальных, то пока ничего неясно. Сейчас сложно рассуждать на эту тему. Надо подождать решения лиги.

 

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