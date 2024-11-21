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Сегодня, 03:37

Карлсон: «Остается надеяться, что Овечкин вернется как можно быстрее»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джон Карлсон и Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон прокомментировал травму российского одноклубника Александра Овечкина.

Клуб на неделю поместил 39-летнего россиянина в список травмированных. 19 ноября он получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2).

«Овечкин вернется. Все, на что мы можем надеяться, — это то, что это произойдет быстро, и он будет здоров, насколько это возможно», — цитирует Washington Post Карлсона.

Карлсон и Овечкин играют вместе за «Кэпиталз» на протяжении 16 сезонов.

В этом сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ — 868 голов в 1444 играх. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

Александр Овечкин
Джон Карлсон
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз

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