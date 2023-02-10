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Сегодня, 09:08

Главный тренер «Тампы» Купер — об игре Василевского: «Это здорово. Надеюсь, сухих матчей будет еще много»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер отреагировал на шат-аут голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (5:0).

Россиянин отбил все 30 бросков, которые были нанесены в створ ворот и был признан первой звездой встречи.

«Это здорово. Надеюсь, сухих матчей будет еще много. У него их куча, но это странно. В некоторые годы их бывает много, а в другие сезоны они долго не приходят», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне россиянин провел 38 матчей и одержал 24 победы, отражая 91,8% бросков.

«Тампа» занимает 5-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 68 очков за 51 матч.

Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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