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Сегодня, 09:18

Маршессо — о трофее Кэмпбелла: «Это не тот приз, к которому «Вегас» хочет прикоснуться»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо высказался о том, что игроки команды не дотронулись до приза Кэмпбелла.

«Голден Найтс» обыграли «Даллас» в финале Западной конференции (4-2). На церемонии награждения призом Кларенса Кэмпбелла ни один игрок команды не прикоснулся к трофею.

«В первый год мы прикасались к нему, и это сработало не очень хорошо для нас. Мы упорно трудились, чтобы оказаться в таком положении, но это не тот трофей, к которому мы хотим прикоснуться», — приводит слова Маршессо сайт НХЛ.

В 2018 году игроки «Вегаса» после победы в Западной конференции дотрагивались до трофея Кэмпбелла, и в финале Кубка Стэнли команда уступила «Вашингтону» (1-4).

Первый матч финала Кубка Стэнли-2023 между «Вегасом» и «Флоридой» состоится 4 июня в Лас-Вегасе.

&laquo;Вегас&raquo; разгромил &laquo;Даллас&raquo; и&nbsp;вышел в&nbsp;финал Кубка Стэнли. «Даллас» сдался в шестом матче. В финале Кубка Стэнли сыграют двое русских

Джонатан Маршессо
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
ХК Флорида Пантерз
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