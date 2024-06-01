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Сегодня, 06:42

Джонстон повторил достижение Кучерова, Кросби и Малкина в плей-офф НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Далласа» Уайатт Джонстон забросил единственную шайбу своей команды в пятом матче финальной серии Западной конференции НХЛ против «Эдмонтона» (1:3).

21-летний канадец достиг отметки в 10 голов в этом плей-офф. Он стал пятым действующим игроком, которому это удалось в возрасте до 21 года.

Ранее только Сидни Кросби (15 голов в 2009 году), Никита Кучеров (10 в 2015), Патрик Кейн (10 в 2010) и Евгений Малкин (10 в 2008) забивали не менее 10 голов в одном плей-офф в возрасте до 21 года.

После пяти матчей счет в серии 3-2 в пользу «Ойлерз». Шестая игра состоится 3 июня.

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