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НХЛ

Сегодня, 07:07

Джонстон сравнялся с Ничушкиным по очкам за «Даллас» в возрасте 20 лет и младше

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Далласа» Уайатт Джонстон отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:5).

Как сообщает сайт лиги, всего на счету 20-летнего Джонстона 59 (33+26) очков в 106 играх за «Старз». Канадец сравнялся с россиянином Валерием Ничушкиным (59 (22+37) в 149 матчах) по количеству очков, набранных игроками в возрасте 20 лет и моложе.

Рекордсменом клуба является финский защитник Миро Хейсканен с 68 (20+48) очками в 150 матчах.

Ничушкин играл за «Даллас» с 2013 по 2016 и с 2018 по 2019 года. На драфте НХЛ-2013 он был выбран клубом под общим 10 номером. На данный момент 28-летний россиянин является игроком «Колорадо».

Валерий Ничушкин
ХК Даллас Старз
ХК Флорида Пантерз
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