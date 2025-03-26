Эдгард Запашный: «Утро начинается с того, что я проверяю, забил ли Овечкин»

Народный артист России Эдгард Запашный в разговоре с «СЭ» высказался о погоне российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Утро начинается с того, что я проверяю, забил ли Овечкин. А для того, чтобы это сделать, я ночью ставлю на то, что он забьет. Если ставка сыграла, я лезу смотреть, как он это сделал. Такой лайфхак», — сказал Запашный «СЭ».

Овечкину осталось забросить пять шайб, чтобы сравняться по количеству голов в истории регулярных чемпионатов НХЛ с канадцем Уэйном Гретцки. В ночь на среду 39-летний россиянин забросил шайбу в выездном матче с «Виннипегом» (2:3 ОТ).

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