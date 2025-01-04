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Сегодня, 07:40

«Эдмонтон» вырвал победу у «Анахайма»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Эдмонтон» выиграл у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Ойлерз» заброшенными шайбами отметились Райан Нюджент-Хопкинс, Дарнелл Нерс и Леон Драйзайтль. Голы «Дакс» на счету Бретта Лисона и Джексона Лакомба.

«Эдмонтон» набрал 49 очков в 38 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 13-й строчке — 36 очков в 38 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Анахайм» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Нюджент-Хопкинс — 9 (бол., Бушар), 16:54 — 1:0. Нерс — 4 (Дж. Скиннер, Перри), 27:57 — 2:0. Лисон — 5, 38:32 — 2:1. Лакомб — 7 (бол., Строум, Карлссон), 46:53 — 2:2. Драйзайтль — 28 (Хаймэн, Нерс), 58:25 — 3:2.

Вратари: С. Скиннер — Достал.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 26 (7+9+10) — 29 (10+9+10).

Наши: Подколзин (13.20/1/0) — -.

4 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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