0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:22

«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Аризону», у Драйзайтля ассистентский покер

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Аризону» со счетом 4:3.

В составе «Ойлерз» по дублю оформили Райан Нюджент-Хопкинс и Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль сделал четыре результативные передачи . У «Койотс» две шайбы забросил Клэйтон Келлер, еще один гол на счету Яниса Мозера.

После этого матча «Эдмонтон» с 90 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Аризона» с 66 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Аризона» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Макдэвид — 59 (бол., Хаймэн, Драйзайтль), 5:47 — 1:0. Мозер — 6 (бол., Маччелли, Крауз), 15:47 — 1:1. Келлер — 33 (Шмальц), 23:37 — 1:2. Нюджент-Хопкинс — 32 (бол., Драйзайтль), 39:50 — 2:2. Келлер — 34 (Хейтон, Шмальц), 48:54 — 2:3. Нюджент-Хопкинс — 33 (Драйзайтль, Нерс), 52:17 — 3:3. Макдэвид — 60 (Драйзайтль), 61:31 — 4:3.

Вратари: Скиннер — Ингрэм.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 31 (10+13+7+1) — 17 (4+8+5+0).

Наши: Костин (7.06/1/0) — -.

23 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Эдмонтон Ойлерз
1
40
Читайте также
Организаторы Игр в Париже отказались от кондиционеров ради экологии. Выживут самые стойкие
Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
ВС России уничтожили в районе Одессы два ангара с оружием и техникой ВСУ
Банк России возобновил публикацию данных по международным резервам
Власти сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Житомирской области
Популярное видео
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Макдэвид повторил достижение Гретцки в составе «Эдмонтона»