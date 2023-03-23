«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Аризону», у Драйзайтля ассистентский покер

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Аризону» со счетом 4:3.

В составе «Ойлерз» по дублю оформили Райан Нюджент-Хопкинс и Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль сделал четыре результативные передачи . У «Койотс» две шайбы забросил Клэйтон Келлер, еще один гол на счету Яниса Мозера.

После этого матча «Эдмонтон» с 90 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Аризона» с 66 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Аризона» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Макдэвид — 59 (бол., Хаймэн, Драйзайтль), 5:47 — 1:0. Мозер — 6 (бол., Маччелли, Крауз), 15:47 — 1:1. Келлер — 33 (Шмальц), 23:37 — 1:2. Нюджент-Хопкинс — 32 (бол., Драйзайтль), 39:50 — 2:2. Келлер — 34 (Хейтон, Шмальц), 48:54 — 2:3. Нюджент-Хопкинс — 33 (Драйзайтль, Нерс), 52:17 — 3:3. Макдэвид — 60 (Драйзайтль), 61:31 — 4:3.

Вратари: Скиннер — Ингрэм.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 31 (10+13+7+1) — 17 (4+8+5+0).

Наши: Костин (7.06/1/0) — -.

23 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».