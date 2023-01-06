«Эдмонтон» обыграл «Айлендерс». Сорокин отразил 34 броска

Сегодня, 07:39
«Эдмонтон» переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 34 из 38 бросков по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Айлендерс» — 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)
Голы: Драйзайтль — 22 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 9:26 — 1:0. Ямамото — 3 (мен., Макдэвид), 18:40 — 2:0. Барзал — 11 (Бэйли, Сизикас), 24:42 — 2:1. Холлоуэй — 2 (Маклеод, Броберг), 28:34 — 3:1. Хаймэн — 18 (Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 35:17 — 4:1. Клаттербак — 4 (Мэйфилд), 39:07 — 4:2.
Вратари: Кэмпбелл — Сорокин.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 38 (18+9+11) — 22 (4+11+7).
Наши: Костин (13.03/1/0) — Романов (21.20/1/0).
6 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 17755 зрителей.