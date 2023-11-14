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НХЛ

Сегодня, 07:23

«Эдмонтон» обыграл «Айлендерс», Макдэвид набрал два очка

Сергей Разин
корреспондент
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«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 4:1.

В составе «Ойлерз» 4 (1+3) очка набрал Леон Драйзайтль, 2 (1+1) очка у Коннора Макдэвида, еще одну шайбу забросил Эвандер Кейн. У «островитян» гол на счету Мэтью Барзала, который открыл счет на 41-й секунде, вратарь Илья Сорокин отразил 28 бросков из 31.

Макдэвид прервал серию из восьми матчей без забитых голов. Этот матч стал первым для «Ойлерз» после увольнения Джея Вудкрофта.

После этого матча «Эдмонтон» с 9 очками занимает предпоследнее место в Западной конференции, «Айлендерс» с 13 очками — на 14-й строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Айлендерс» — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Голы: Барзал — 3 (Хорват, Пулок), 0:40 — 0:1. Драйзайтль — 6 (Нерс), 14:17 — 1:1. Хаймэн — 8 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 47:35 — 2:1. Макдэвид — 3 (бол., Драйзайтль), 49:33 — 3:1. Кейн — 4 (мен., п.в., Драйзайтль), 57:33 — 4:1.

Вратари: Скиннер — Сорокин (57:21 — 57:33).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (7+6+19) — 33 (11+9+13).

Наши: — - Романов (23.07/2/+1).

14 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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