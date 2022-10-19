«Баффало» выиграл у «Эдмонтона»

Сегодня, 06:47
«Эдмонтон» на своем льду проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Баффало» — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Голы: Далин — 3 (бол., Миттельштадт), 4:00 — 0:1. Нерс — 2 (Драйзайтль, Сиси), 4:23 — 1:1. Томпсон — 1 (Скиннер), 20:44 — 1:2. Петерка — 2 (Хиностроза), 25:15 — 1:3. Нюджент-Хопкинс — 1 (Макдэвид), 58:27 — 2:3. Так — 2 (п.в., Козенс), 59:55 — 2:4.
Вратари: Скиннер (57:43 — 58:27, 58:43) — Комри.
Штраф: 12 — 10.
Броски: 48 (15+10+23) — 24 (7+12+5).
Наши: — - Любушкин (8.51/0/0).
19 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 16121 зритель.