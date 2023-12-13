Ассистентский дубль Макдэвида помог «Эдмонтону» победить «Чикаго»

«Эдмонтон» дома победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У «Ойлерз» ассистентский дубль на счету Коннора Макдэвида. У гостей гол забил Коннор Бедард.

«Эдмонтон» одержал 8-ю победу подряд. Команда набрала 27 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Чикаго» с 19 очками замыкает таблицу «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Чикаго» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Голы: Бедард — 12 (Власик, Кревье), 3:21 — 0:1. Нюджент-Хопкинс — 6 (Макдэвид, Бушар), 9:58 — 1:1. Ганье — 4 (Райан), 18:19 — 2:1. Драйзайтль — 11 (Сиси, Ганье), 33:22 — 3:1. Хаймэн — 17 (бол., Макдэвид, Бушар), 40:43 — 4:1.

Вратари: Скиннер — Мразек.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 29 (8+14+7) — 23 (14+5+4).

Наши: — - Зайцев (18.43/2/-1).

13 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.