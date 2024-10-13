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Сегодня, 07:52

«Чикаго» обыграл «Эдмонтон», Терявяйнен набрал 4 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Чикаго» одержал победу над «Эдмонтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Нападающий «Блэкхокс» Теуво Терявяйнен забросил 2 шайбы и сделал 2 голевые передачи. Сет Джонс и Коннор Бедард набрали по 3 (1+2) очка.

Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин результативными действиями не отметился.

«Чикаго» одержал первую победу в сезоне после двух подряд поражений. «Эдмонтон» имеет два поражения в двух играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Чикаго» — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Голы: Курашев — 1 (Холл, Кайсер), 15:50 — 0:1. Перри — 1 (Дж. Скиннер, Экхольм), 24:55 — 1:1. Джонс — 1 (бол., Бедард, Терявяйнен), 30:19 — 1:2. Бедард — 1 (Терявяйнен, Броди), 33:58 — 1:3. Терявяйнен — 2 (бол., Джонс, Бедард), 45:35 — 1:4. Драйзайтль — 1 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 50:01 — 2:4. Терявяйнен — 3 (бол., Власик, Джонс), 59:13 — 2:5.

Вратари: Пикар — Мразек.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 38 (10+14+14) — 20 (10+7+3).

Наши: Подколзин (9.19/0/0) — Михеев (14.04/0/0).

13 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Василий Подколзин
Теуво Терявяйнен
Хоккей
НХЛ
ХК Чикаго Блэкхокс
ХК Эдмонтон Ойлерз
Коннор Бедард

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