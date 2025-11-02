«Чикаго» уступил «Эдмонтону»

2 ноября, 07:39
«Эдмонтон» победил «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.
За «Ойлерз» забили Леон Драйзайтль, Джек Рословик и Эван Бушар (в овертайме), на 11-й минуте российский нападающий Василий Подколзин не реализовал буллит. У «Блэкхокс» отличились Тайлер Бертуцци и Андре Бураковски.
«Чикаго» потерпел второе поражение подряд. Он занимает 10-е место в таблице Западной конференции (13 очков после 12 матчей). «Эдмонтон» идет на шестом месте (15 очков после 13 игр).
Maks
И это прекрасно)
02.11.2025
Ирина
Да уж. Не стало Пронькина, нет ажиотажа на ветках Эдмонтона. Никто не критикует и не оскорбляет Макдэвида. Вот она - популярность.
02.11.2025
DanikOm
Два последних года в финалах кубка Стенли играла
02.11.2025
Zулус
Только и могут всяким чикагам и в большинстве забивать. не команда, а декорация
02.11.2025