«Чикаго» уступил «Эдмонтону»

«Эдмонтон» победил «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

За «Ойлерз» забили Леон Драйзайтль, Джек Рословик и Эван Бушар (в овертайме), на 11-й минуте российский нападающий Василий Подколзин не реализовал буллит. У «Блэкхокс» отличились Тайлер Бертуцци и Андре Бураковски.

«Чикаго» потерпел второе поражение подряд. Он занимает 10-е место в таблице Западной конференции (13 очков после 12 матчей). «Эдмонтон» идет на шестом месте (15 очков после 13 игр).