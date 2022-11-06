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Сегодня, 01:40

«Даллас» переиграл «Эдмонтон». Гурьянов набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Даллас» на выезде обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов отметился одной голевой передачей. Он набрал третье очко в сезоне.

«Даллас» идет на 2-м месте в Западной конференции, а «Эдмонтон» — на 4-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Даллас» — 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)

Голы: Павелски — 6 (Хинтц, Робертсон), 6:15 — 0:1. Миллер — 1 (Гурьянов, Сегин), 26:46 — 0:2. Драйзайтль — 7 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 30:16 — 1:2. Робертсон — 8 (Павелски, Хаканпяя), 34:48 — 1:3. Бенн — 2 (бол., Робертсон, Хейсканен), 35:27 — 1:4. Нерс — 3 (Пулюярви, Кейн), 43:41 — 2:4. Бенн — 3 (бол., Хейсканен, Хинтц), 44:01 — 2:5. Бенн — 4 (Делландреа, Сутер), 52:33 — 2:6.

Вратари: Кэмпбелл — Уэджвуд.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 30 (11+8+11) — 36 (11+18+7).

Наши: — - Гурьянов (11.49/1/0).

5 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 17067 зрителей

Денис Гурьянов
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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